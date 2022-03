Twee maanden na ongeval fietst Egan Bernal weer op de weg

Egan Bernal fietst twee maanden na zijn zware ongeval weer buiten. Op social media deelde hij foto’s waarop te zien is dat hij in de buurt van de Colombiaanse hoofdstad Bogota een tocht op zijn racefiets aan het maken is.

“De gelukkigste dag van mijn leven”, schreef de winnaar van de Tour de France van 2019 en de Giro d’Italia van 2021 in een bericht bij de foto’s. “Na twee maanden en twintig gebroken botten ben ik hier, en ik kijk uit naar meer. Tot ziens op de weg!”

Bernal botste op 24 januari tegen een stilstaande bus en raakte daarbij zwaargewond. Sindsdien onderging hij diverse operaties, maar langzaam maar zeker gaat het steeds beter. Na drie weken maakte hij alweer zijn eerste fietsbewegingen op een hometrainer.