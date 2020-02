Egan Bernal rekent op deelname Giro 2021 maandag 17 februari 2020 om 18:05

Egan Bernal houdt rekening met een deelname aan de Giro d’Italia van 2021. Dat vertelt de winnaar van de voorbije Tour de France aan El País. Team Ineos heeft besloten om Bernal dit jaar geen dubbel Giro-Tour te laten rijden. “Ik begrijp de ploeg ook wel”, aldus de Colombiaan.

Bernal geeft toe dat bij het bespreken van de planning voor 2020 de dubbel Giro-Tour aan bod is gekomen. “Maar we zagen direct dat dit niet het juiste jaar was. Allereerst omdat ik nog maar 23 jaar ben en nog nooit twee grote rondes in een jaar heb gereden”, geeft hij aan.

“En als ik de Giro rijd na mijn Tour-zege, dan verwachten mensen dat ik wéér win of op het podium eindig. Daarna zou ik mijn titel in de Tour nog moeten verdedigen. Bovendien is er dit jaar een week minder rust tussen de Giro en de Tour, en was ik vorig jaar na mijn eindzege in de Tour uitgeput”, somt Bernal op.

Team Ineos en Bernal zetten daarom dit jaar alles op alles om de titel in de Tour de France te verdedigen. “Dat is de beste beslissing. De Giro zou dan iets voor volgend jaar zijn”, aldus de klimmer, die afgelopen week vierde werd in de Tour Colombia 2.1.