Egan Bernal plant virtuele fietsrit met fans om hen te bedanken

Egan Bernal organiseert aanstaande zaterdag ‘Ride with Egan’, een fietstocht met en voor zijn fans op het online platform Zwift. Via deze weg wil de Colombiaan iedereen bedanken die hem gesteund heeft, nadat hij tijdens een training in januari op een stilstaande vrachtwagen botste en daarbij zwaargewond raakte.

“Dit was en is de grootste uitdaging waar ik in mijn leven mee te maken heb gehad”, zegt Bernal op de site van zijn ploeg INEOS Grenadiers. “Om zo snel na mijn ongeluk weer in staat te zijn om terug op de fiets te stappen, is iets waar ik de laatste weken van heb gedroomd. Ik kan niet beschrijven hoe blij het me maakt. Maar omdat ik niet bij de wedstrijden ben, mis ik de fans, en de energie en steun die ze me geven.”

“Dat is de reden dat ik wil dat zoveel mogelijk van hen me komen vergezellen op Zwift deze zaterdag, zodat we een uur lang met elkaar kunnen fietsen”, aldus de Tourwinnaar van 2019, die onlangs zijn eerste fietsrit op de weg weer maakte. De social ride begint zaterdag om vijf uur Nederlandse tijd. Op de site van Zwift, waar je je ook in kunt schrijven voor de tocht, valt te lezen dat er ook enkele ploeggenoten van Bernal mee zullen fietsen.