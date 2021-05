Egan Bernal pakt weer tijd: “Ik heb een mooi gat geslagen, maar moet gefocust blijven”

Egan Bernal rekent zich na nieuwe tijdswinst op de Monte Zoncolan nog niet rijk. Met een voorsprong van 1 minuut en 33 seconden op naaste belager begint de Colombiaan aan de laatste zeven etappes. “Ik denk dat ik een mooi gat heb geslagen, maar moet gefocust blijven. Er kan nog veel gebeuren.”

Op de slotklim reageerde de rozetruidrager op een aanval van Yates: “Mijn doel was om te volgen. Ik heb een goede uitgangspositie, dus hoef niet aan te vallen elke keer. Daarna kon ik zelf nog versnellen.”

Eerder in de etappe probeerde Astana-Premier Tech druk te zetten op Bernal, maar zonder resultaat. “Ze verrasten me, maar wist ook dat deze klim Aleksandr Vlasov goed zou liggen. Gelukkig konden we in de finale weer de controle overnemen”, eindigt hij.