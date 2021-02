Egan Bernal over Tour de La Provence: “Ik ben klaar om Iván Sosa te helpen”

Egan Bernal is op papier de kopman van INEOS Grenadiers in de Tour de La Provence, maar de Colombiaan denkt niet meteen aan een eventuele eindzege. “Ik denk dat Iván Sosa onze belangrijkste pion is”, zo laat Bernal weten vlak voor de start van de Franse rittenkoers.

Bernal koerste in aanloop naar de Tour de La Provence al in de Ster van Bessèges. De Tourwinnaar van 2019 reed er in dienst van zijn ploeggenoten en eindigde uiteindelijk als 64e in het algemeen klassement. Wat mogen we nog geen week later van de Colombiaan verwachten? “We gaan het zien”, laat Bernal niet in zijn kaarten kijken.

“Het zal van de benen afhangen, maar nog belangrijker is hoe het met mijn rug is gesteld na de Ster van Bessèges. Ik denk dat ik in de Provence op dezelfde manier zal koersen. Ik probeer gewoon van de wedstrijd te genieten en hoop mijn vormpeil op te krikken richting mijn hoofddoelen.”

Landgenoot Sosa

De 24-jarige ronderenner krijgt de komende dagen het gezelschap van Laurens De Plus, Eddie Dunbar, Gianni Moscon, Carlos Rodríguez, Ben Swift en de eerder genoemde Sosa. Bernal verwacht veel van zijn landgenoot Sosa. “Hij verkeert in een hele goede vorm en ik zal proberen om hem te helpen. We zijn goede vrienden en ik gun hem een goed resultaat.”