Egan Bernal over rugproblemen: “Het is een gecompliceerde blessure”

Egan Bernal heeft al langer last van zijn rug. Dat heeft de Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers aangegeven in gesprek met Signal Colombia. “De pijn zit er al heel lang. Ik voel mij nu goed, maar het is wel een gecompliceerde blessure”, zegt Bernal.

Vorige maand liet Bernal al weten dat zijn ene been langer is dan het andere. Dat zou een verkromming veroorzaken in de rug. “Tijdens de Tour France die ik vorig jaar won, tijdens mijn eerste Tour en ook toen ik nog mountainbikete… Die pijn heeft er altijd al gezeten”, aldus de 23-jarige klimmer.

Intensiteit

De eerste lockdown trainde Bernal veel in eigen land. Daardoor werd zijn blessure veel erger, denkt hij. “Tijdens de quarantaine zat ik heel veel uren op de rollers. Daarna ging ik eigenlijk van nul intensiteit naar de intensiteit naar de wedstrijden in Frankrijk voor de Tour de France”, blikt hij terug op de Route d’Occitanie (die hij won) en de Tour de l’Ain (tweede).

Vervolgens gaf Bernal in de Dauphiné op met rugklachten, waarna ook de Tour de France in duigen viel vanwege die blessure. “Ik denk dat een beknelde zenuw in een rugwervel een beetje geïrriteerd is geraakt, en dat daar de pijn ook vandaan is gekomen”, geeft Bernal aan.

“Ik voel mij nu goed, maar het is wel een gecompliceerde blessure. We werken heel hard zodat ik in staat ben om volgend jaar op het niveau te zitten waarop ik wil zitten”, zegt Bernal, die bij INEOS Grenadiers ‘een leger aan doktoren’ heeft om zijn progressie in de gaten te houden.