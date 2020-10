Egan Bernal over rugblessure: “Mijn ene been is langer dan het andere”

De oorzaak van de rugproblemen die Egan Bernal dwarsboomden in de Tour de France is bekend. De benen van de 23-jarige Colombiaan zijn niet even lang, vertelt hij in eigen land aan ESPN. “Het is een probleem dat alleen kan worden verholpen met langdurige revalidatie”, aldus Bernal.

“Het probleem is dat mijn ene been langer is dan het andere. Dat veroorzaakt een verkromming in mijn rug, waardoor een schijf in mijn wervelkolom is geraakt, die normaal de toevoer van glucose aan mijn benen zou moeten verzorgen”, legt de kopman van INEOS Grenadiers uit.

Na zijn Tourzege van vorig jaar ging Bernal dit jaar opnieuw als kopman van start. In aanloop naar de Ronde van Frankrijk won hij de Route d’Occitanie en werd hij tweede in de Tour de l’Ain. In het Critérium du Dauphiné gaf hij op, vanwege die rugklachten. Die gingen niet over en speelden Bernal ook parten in de Tour. In de rit naar de Grand Colombier loste hij vroeg, waarna hij drie dagen later afstapte.

“Het is een probleem dat alleen kan worden verholpen met langdurige revalidatie. Mijn rug moet versterkt worden en we moeten de schijf die lichtjes verplaatst is, opnieuw op zijn plaats krijgen”, aldus Bernal. Een operatie is daar niet voor nodig, geeft hij aan.