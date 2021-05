Egan Bernal over roze trui: “Deze voorsprong moet voldoende zijn in de tijdrit”

Egan Bernal heeft vertrouwen in een goede afloop, zo laat hij weten op de tweede rustdag van de Giro d’Italia. Op een digitaal persmoment van INEOS Grenadiers vertelt de Colombiaan over zijn plannen voor de komende Giroweek.

Toen de Giro ruim twee weken geleden begon, waren er nog wat vraagtekens bij de vorm van Bernal. Hij zou nog altijd last hebben van zijn rug en daardoor niet in optimale vorm verkeren. Inmiddels leidt de kopman van INEOS Grenadiers het klassement met 2.24 minuut.

“We zouden eerst terughoudend zijn over mijn rug”, bekent Bernal. “Toen ik echter voelde dat ik goed in vorm was, besloot ik om niet langer defensief te koersen, maar juist proberen om tijd te winnen. Dat heeft goed uitgepakt, ik ben goed in vorm.”

Adrenaline

Dat betekent echter niet dat de rugproblemen helemaal verholpen zijn. “Ik probeer van alles om mijn rug goed te houden, maar soms voel ik nog wel pijn. Het gaat dus niet super, maar wanneer ik vol gas geef, dan is er gelukkig meer pijn in de benen dan in de rug. Het is zaak om die balans te blijven vinden en daaraan te blijven werken.”

Bernal: “Het plan was dus eerst om defensief te rijden, maar zodra ik daar voorin zit met die andere gasten wil ik gewoon koersen. Ik vind het leuk om dan vol te gaan en tijd proberen te winnen. Dat komt ook deels door de adrenaline, denk ik.”

Bernal: “2.24 minuut zou voldoende moeten zijn in de tijdrit”

Ook over de slottijdrit van aankomende zondag is Bernal bijzonder positief. “Ik ben geen specialist, maar normaal gesproken verlies ik geen tweeënhalve minuut in een vlakke tijdrit.”

“Natuurlijk is het belangrijk om voldoende hersteld te zijn, want het is wel de laatste dag van een grote ronde. Je moet in goede vorm zijn. Maar, zolang alles goed blijft gaan denk ik niet dat ik dit voordeel nog kwijtraak”, aldus een opgewekte Egan Bernal.