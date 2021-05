Egan Bernal over bergrit van vrijdag: “Hoop dat ik goed hersteld ben”

Egan Bernal kende vandaag een zorgeloze dag op weg naar Stradella. De Colombiaan was vooral bezig met energie sparen richting de zware bergetappes van vrijdag en zaterdag. “Ik hoop dat ik goed hersteld ben. Ik voelde me alvast veel beter dan gisteren”, klonk het na afloop in het flashinterview.

De mannen van INEOS Grenadiers reden vandaag gecontroleerd achter een kopgroep van 23 renners aan. Het gaf Bernal de mogelijkheid om wat te herstellen na zijn slechte dag richting Sega di Ala. “Al is dat lastig om zeker te weten, aangezien ik constant in het wiel reed en het ook zeker geen makkelijke dag was.”

“Ik voelde me vandaag wel veel beter op de fiets en ik hoop vrijdag weer op een goede dag.” Morgen trekken de renners in de negentiende etappe naar de top van Alpe di Mera, een beklimming van 9,7 km aan 9%. “Ik kan nu niet zeggen dat ik vol vertrouwen ben. We zagen woensdag maar weer dat je met een slechte dag alles kunt verliezen.”

“Ik heb daarnaast erg veel respect voor de andere renners. Ik moet me nu gewoon focussen en alles geven. Het is speciaal dat ik nu tien dagen de roze trui draag, maar het gaat erom dat ik het roze ook na de laatste etappe nog draag.”