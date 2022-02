Egan Bernal na twee weken ontslagen uit het ziekenhuis

Egan Bernal is na twee weken ontslagen uit de Clínica Universidad de La Sabana, het ziekenhuis waar hij eind januari werd opgenomen na een zware valpartij op training. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers kan in een revalidatiecentrum verder herstellen van zijn vele verwondingen.

“Egan Bernal heeft twee weken in onze instelling doorgebracht en is erin geslaagd een hoogenergetisch trauma (letsel dat ontstaat als een menselijk lichaam veel kracht absorbeert bij een ongeluk, Letselschadespecialist) te overwinnen”, laat het ziekenhuis weten in een statement. “Op dit moment bevindt de patiënt zich in de derde fase van het trauma. Hij is klaar om aan zijn revalidatieproces te beginnen. Hij heeft geen complicaties en al zijn verwondingen zijn stabiel en aan het herstellen.”

Bernal zal verder herstellen in een revalidatiecentrum dat gelieerd is aan de Clínica Universidad de La Sabana. “Met trots en hoop beginnen we samen met onze atleet aan een nieuwe etappe”, luidt de laatste zin van het statement.

Op maandag 24 januari botste de klimmer uit Colombia, tijdens een training in zijn thuisland, op hoge snelheid tegen een stilstaande bus. Hij kwam met een gebroken ruggenwervel, een gebroken rechterdijbeen en een gebroken rechterknieschijf op de IC terecht. Ook liep de 25-jarige renner van INEOS Grenadiers meerdere gebroken ribben, een geperforeerde long en een borsttrauma op. Hij moest meerdere keren onder het mes en liet eerder weten bijna een dwarslaesie te hebben opgelopen.

La Clínica Universidad de La Sabana se permite informar sobre el estado de salud de Egan Bernal. pic.twitter.com/gfpXBnj60U — Clínica Unisabana (@ClinicaUsabana) February 6, 2022