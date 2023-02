‘Egan Bernal mist Ruta del Sol vanwege knieproblemen’

Egan Bernal geeft verstek voor de Ruta del Sol. Dat laten bronnen binnen INEOS Grenadiers weten aan La Gazzetta dello Sport. De Colombiaan zou nog niet volledig hersteld zijn van zijn knieproblemen.

Bernal begon zijn seizoen eind januari veelbelovend met een vierde plaats in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan. Een dag later stapte de 26-jarige klimmer echter uit de wedstrijd met knieklachten. Xabier Zandio, ploegleider bij INEOS Grenadiers, zei al snel dat het om ‘niets ernstigs’ ging, maar Bernal liet op 5 februari wel het Colombiaans wegkampioenschap aan zich voorbijgaan. Nu wordt dus ook de Ruta del Sol van zijn programma geschrapt.

Vanuit het team is aan La Gazzetta dello Sport benadrukt dat er geen paniek is. De deelname van Bernal aan Parijs-Nice (5-12 maart) zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk of hij in aanloop naar de Franse rittenkoers nog een andere wedstrijd zal betwisten.