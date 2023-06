‘Egan Bernal mag zich opmaken voor komende Tour de France’

Egan Bernal zal dit jaar weer te zien zijn in de Tour de France. De Colombiaanse klimmer maakt deel uit van de selectie van INEOS Grenadiers, zo meldt La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio op basis van bronnen.

Bernal reed drie jaar geleden voor het laatst de Tour de France, maar moest in de ‘corona-editie’ vroegtijdig de handdoek gooien wegens rugproblemen. In 2021 gaf hij de voorkeur aan de combinatie Giro d’Italia-Vuelta a España en in 2022 kon hij niet deelnemen aangezien hij moest revalideren van een zwaar ongeval op training.

De 26-jarige Bernal – die in 2019 als eerste Colombiaan de Ronde van Frankrijk wist te winnen – kende door een zware crash en dito revalidatie een zeer moeilijke periode, maar liet dit seizoen toch weer enkele klasseflitsen zien. Zo reed hij al top-10 in de Rondes- van Romandië en Hongarije en werd hij eerder deze maand nog twaalfde in het Critérium du Dauphiné.

Info @Gazzetta_it – @Eganbernal is very close to his comeback in a grand tour (last one so far @lavuelta 2021). He will be – except last minute changes – in @INEOSGrenadiers selection for next @letour according to our sources @cycling_podcast Start: 1 july from Bilbao

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) June 21, 2023