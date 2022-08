Egan Bernal maakt zeven maanden na zwaar ongeval rentree in PostNord Danmark Rundt

Egan Bernal verschijnt aan de start van de PostNord Danmark Rundt, die morgen van start gaat. Het wordt voor de Colombiaan van INEOS Grenadiers, winnaar van de Tour de France van 2019 en de Giro d’Italia van 2021, zijn eerste koers sinds zijn zware ongeval begin dit jaar.

Bernal botste op 24 januari tijdens een trainingsrit in Colombia op een stilstaande bus, terwijl hij op zijn tijdritfiets reed. De Colombiaan liep bij het ongeval diverse verwondingen op. Zijn ploeg deelde mee dat hij gebroken ruggenwervels, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een doorboorde long en verschillende gebroken ribben had opgelopen. In eerste instantie werd gevreesd voor zijn leven en de renner moest meerdere operaties ondergaan.

Hoewel de gevolgen van zijn ongeval op lange termijn aanvankelijk onzeker waren, begon hij al snel te herstellen en zijn progressie deelde hij op social media. Zijn coach sloot een terugkeer in het peloton tegen het einde van het seizoen 2022 niet uit. Aanvankelijk was er sprake van dat hij de Vuelta a Burgos zou rijden, maar die ronde kwam nog te vroeg. In plaats daarvan staat hij aan de start van de vijfdaagse PostNord Danmark Rundt (16/08 – 20/08).

‘De laatste acht maanden waren heel zwaar’

Voor Bernal wordt de Deense koers zijn eerste wedstrijd sinds de Vuelta a España van 2021. “Na wat me in januari is overkomen, is dit het moment waarop ik heb gewacht – om weer met mijn ploeggenoten te koersen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe zwaar de laatste acht maanden voor me zijn geweest, zowel fysiek als mentaal. Die dag, en de reis die ik sindsdien heb gemaakt, zal voor altijd onderdeel van mij blijven, het is iets wat je nooit vergeet.”

Ook de steun die hij kreeg van zijn familie, vriendin, de ploeg, sponsor INEOS en zijn fans is iets om nooit te vergeten. “Als mensen vertrouwen we echt op elkaar in tijden van noord, en dit jaar was een tijd van nood voor mij. Ik kan iedereen die er voor me is geweest niet genoeg bedanken. Die steun is van onschatbare waarde geweest om me elke dag te motiveren hard te werken om weer te kunnen koersen. Aan jullie allemaal, een welgemeend dankjewel.”

‘Hij heeft de wereld de ware kracht van zijn karakter laten zien’

Voor ploegmanager Rod Ellingworth is het ongelooflijk hoeveel vooruitgang Bernal heeft geboekt sinds zijn ongeval aan het begin van het jaar. “Hij heeft de wereld de ware kracht van zijn karakter laten zien en toonde opmerkelijke moed om weer wedstrijd-klaar te worden. We zijn nog steeds onderweg met Egan, maar zijn deelname aan de Ronde van Denemarken is een belangrijk en zeer verdiende mijlpaal.”

Ellingworth benadrukt dat het herstel van Bernal op lange termijn leidend blijft in het medisch en fysiek ondersteuningsprogramma. “Onze doelstellingen zijn altijd prestatiegericht geweest, niet wedstrijdgericht. De hele INEOS Grenadiers-familie is trots en blij voor Egan dat zijn vastberadenheid en inzet hem nu zullen doen terugkeren naar de wedstrijdomgeving waar hij al zo lang naar hunkerde.”