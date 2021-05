Egan Bernal: “Je kan niet elke klim verkennen, maar hier was het een voordeel geweest”

Interview

Rozetruidrager Egan Bernal kende vandaag niet zijn beste dag in deze Giro, maar slaagde er weliswaar in de schade te beperken. “Ik had een mindere dag, dat klopt. Maar mag ik ook benadrukken hoe sterk Simon Yates was? Op mijn best had ik hem misschien ook niet kunnen volgen”, vertelde hij op de persconferentie.

Ritwinnaar Dan Martin en Simon Yates hadden de Sega di Ala, de slotklim tijdens deze 17de etappe, verkend. Egan Bernal niet. En ja, dat is een nadeel gebleken, volgens de Colombiaan. “De laatste twee kilometer waren veel minder steil dan ik in gedachten had”, gaf Bernal op de persconferentie toe. “Met die kennis was ik op het steile stuk ervoor ongetwijfeld iets minder diep gegaan en meer energie overgehouden om in de slotkilometers nog wat tijd terug te pakken.”

“Je kan in zo’n grote ronde niet elke etappe vooraf verkennen. Maar hier was het misschien wel nuttig geweest”, klonk het. “Maar ik wil van die verlies ook geen drama maken. Mede dankzij ploegmaat Daniel Martínez heb ik de schade toch kunnen beperken. Hij wachtte op me, motiveerde me en dat gaf me extra energie.”

Tijdens analyses op de rustdag werd vooral geconcludeerd dat Bernal in deze Giro onklopbaar was. “Natuurlijk streelt zoiets mijn ego”, kon hij er om lachen. “Maar tezelfdertijd besefte ik heel goed dat in een grote ronde elke dag wel iemand iets kan overkomen. Ook mij, want niemand is onklopbaar. Jullie hebben het zonet gezien. De ene dag ben je de beste, de volgende dag is dat iemand anders.”

Rustdag

“Wat er exact gebeurde? Dat zagen jullie, niet? Yates viel een paar keer aan op de zeer steile stukken. Ik kon op een gegeven moment niet meer volgen. Het is normaal dat je afziet als je iemand probeert te volgen die sneller rijdt. Maar ik ben kalm en gefocust gebleven. Ik wist dat niet Simon Yates, maar Caruso mijn naaste belager was in het klassement. Dus was het beter wat energie te sparen en in het wiel van Damiano te blijven.”

Of zijn mindere dag iets met de rustdag te maken kon hebben, werd hem gevraagd. “Dat kan. Ik weet het niet. Het gebeurt inderdaad al eens dat je als renner daags na de rustdag niet op je best bent. Maar ik wil hier vooral ook benadrukken hoe sterk Simon Yates was. Misschien had ik hem op mijn best ook niet kunnen volgen. Hij was vandaag gewoon de beste van ons twee. Dat moet ik aanvaarden.”

Van wie ik het meeste bang ben in het klassement? “Ik heb voor iedereen achter mij respect. Alles kan snel veranderen. Het is kwestie van kalm en gefocust te blijven en mijn energie goed in te delen. Dat is wat ik de volgende dagen zal proberen te doen.”