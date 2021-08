Egan Bernal: “Ik wist vanaf de eerste dag al dat ik niet op mijn beste niveau was”

Egan Bernal kon zich niet mengen om de etappezege in de elfde rit van de Vuelta a España. Op de slotmuur in Valdepeñas de Jaén was de Colombiaan van INEOS Grenadiers als negende, op elf seconden van winnaar Primož Roglič.

“Het einde was heel zwaar, echt. De laatste meters waren zeer lastig”, vertelde Bernal na afloop van de etappe over de steile laatste kilometer, waar Primož Roglič samen met Enric Mas een fraaie strijd uitvocht om de dagzege. “Het moet een mooie etappe zijn geweest om op televisie te bekijken. Het was belangrijk om aan het einde van voren te zitten, maar ook om je inspanning te controleren omdat de slotmuur lang was.”

De Colombiaan staat na elf etappes zevende. “Eigenlijk wist ik vanaf de eerste dag al dat ik niet op mijn beste niveau was en als je niet op je beste niveau bent, is het moeilijk om de koers te winnen. Mijn doel blijft om het beste te geven en we blijven het proberen. Het is heel moeilijk om van de ene op de andere dag je beste niveau te krijgen, dat komt met maanden voorbereiding, maar je moet kalm blijven en je bewust zijn van de dingen.”