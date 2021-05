Egan Bernal: “Ik wilde geen risico’s nemen in de laatste afdaling”

Egan Bernal kwam de twaalfde etappe naar Bagno di Romagna zonder kleerscheuren door. De Colombiaan sprak in het flashinterview wel van een lastige dag. “Er waren veel hoogtemeters en het was voor iedereen een zware rit”, aldus Bernal.

De meeste klassementsrenners namen een snipperdag in de rit over vier gecategoriseerde beklimmingen, maar toch plaatsten Giulio Ciccone en Vincenzo Nibali in de finale nog wel een versnelling. Nibali nam in de laatste afdaling nog behoorlijk veel risico om wat tijd te pakken, maar het leverde de tweevoudig Girowinnaar slechts zeven seconden tijdwinst op.

Bernal over de afdaling van Nibali: “Iedereen neemt zijn risico’s, maar ik wilde zelf geen risico nemen in de laatste afdaling. Op de klim zelf reden we het gat snel dicht, maar in de afdaling wilde ik geen risico nemen voor drie of vier seconden. Dat was het niet waard.” De Colombiaanse rozetruidrager kan morgen weer wat energie sparen in de vlakke etappe naar Verona.

Toch is Bernal op zijn hoede, ook voor een biljartvlakke sprintersrit. “Soms zijn dit soort etappes nog zwaarder dan een bergrit. Het is zaak om gecontroleerd te blijven. We zijn bezig aan een grote ronde en dan kun je niet spreken van een gemakkelijke dag.”