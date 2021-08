Egan Bernal: “Ik ben niet op mijn best”

Egan Bernal (6e) staat er van de drie INEOS-kopmannen na zeven etappes in de Vuelta het beste voor, maar de Colombiaan is blij dat hij Adam Yates (10e) en Richard Carapaz (16e) nog in de buurt heeft. Aan CyclingNews bekende hij namelijk: “Ik ben niet op mijn best.”

“Deze Vuelta is echt lastig”, gaat hij verder. “In de etappe van vrijdag zag je dat een grote groep vooruit kan blijven. Als dat een keer gebeurt met Carapaz of Yates, dan kan dat geen slechte zaak zijn. Het is goed dat we meerdere kaarten kunnen uitspelen, denk ik.”

Yates en Bernal slaagden erin om zich te handhaven in de groep der favorieten, al ging dat niet van harte. “Het was zwaar door het parcours en de hitte. We hebben goed gereden, want we hebben geen tijd verloren in het algemeen klassement. Omdat de klim zo explosief was, besloot ik om bij de favorieten te blijven.”