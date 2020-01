Egan Bernal focust volledig op de Tour: “Niet aan twee koersen tegelijk denken” zaterdag 18 januari 2020 om 11:17

Egan Bernal heeft zijn volledige focus gericht op de Tour de France. Hoewel hij een week later ook de Spelen op de planning heeft staan, droomt hij van een tweede gele trui. “Ik wil niet aan twee koersen tegelijk denken.”

Bernal liet eerder al weten dat hij paste voor de Giro d’Italia om zo fris mogelijk aan de start te verschijnen van de Tour de France. Afgelopen jaar was de Giro eigenlijk zijn hoofddoel, maar gooide een sleutelbeenbreuk, opgelopen tijdens een training, roet in het eten. “Misschien ga ik volgend jaar of op een later moment weer eens voor de Giro, maar dit seizoen is er door de Olympische Spelen niet veel tijd tussen de Giro en de Tour. De beklimmingen zijn erg pittig deze keer, dus ik moet fris aan de start verschijnen”, vertelt de Colombiaan in een video.

Veel bergen in het etappeschema van de Tour de France, maar de ploegentijdrit ontbreekt, stelt hij vast. “Het voelt vreemd dat er geen ploegentijdrit is. Bij mijn eerste twee deelnames was er telkens wel een. Daarom zal het anders zijn. Er zijn veel bergen, zware beklimmingen, hoewel ze niet erg lang zijn en niet naar al te grote hoogtes. Toch verwacht ik een erg zware wedstrijd, die op het lijf geschreven lijkt van de klimmers. Anders dan vorig jaar focus ik me nu helemaal op de Tour. Vorig jaar reed ik misschien iets te veel kilometers in de aanloop ernaartoe.”

Olympische Spelen

Na de Tour staan ook de Olympische Spelen in Tokio op de planning voor Bernal. “Dat wordt een belangrijke wedstrijd voor iedereen. We willen er allemaal bij zijn. Je rijdt immers voor je nationale team en ik wil het goed doen voor Colombia. Toch is de Tour mijn grootste doel. Ik wil niet aan twee wedstrijden tegelijk denken, ik wil me juist voor honderd procent op de Tour kunnen richten. De Spelen volgen een week later, dus als ik de Tour in een goede conditie uitrijd, zal ik er ongetwijfeld staan.”

“It will be something special to have the number one in the Tour de France and to try to go for the GC again.”@Eganbernal talks us through his 2020 plans, including his bid to take home another yellow jersey in July. pic.twitter.com/IjqMBonucQ — Team INEOS (@TeamINEOS) January 18, 2020