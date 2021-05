Egan Bernal etaleert klasse: “Wilde de roze trui respecteren”

Egan Bernal heerst in de Giro d’Italia. De kopman van INEOS Grenadiers won de bergetappe naar Cortina d’Ampezzo en breidde daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement nog verder uit. “Dit is een geweldige overwinning”, reageert Bernal.

Nadat Bernal op de flanken van de Passo Giau de concurrentie zijn hielen liet zien, kwam hij solo over de finish. In Cortina d’Ampezzo had hij zelfs nog tijd om zijn regenjas uit te doen en in de roze trui over de streep te komen. “In de roze trui winnen, dat is speciaal. Daarom wilde ik hem laten zien. Je wint niet elke dag een rit in de roze trui. Ik wil de trui daarmee ook respecteren”, vertelt de Colombiaan.

Ondanks alle onrust vooraf, zo werd na veel discussie de etappe ingekort, bleef Bernal bij zijn plan. “Ik wilde iets speciaal doen vandaag. Ik wilde laten zien dat ik terug ben, terug aan de top. De ploeg geloofde in mij tijdens de etappe en ik probeerde alles eruit te halen”, geeft hij aan.

De omstandigheden waren nochtans zwaar, met de nodige regenval, koude en mist. “Het was heel zwaar, maar als de koers lastig is moet je ook mentaal sterk zijn. Dat zat goed aan het begin en dat hield ik goed vol. Het was afzien, maar dat is meer dan gelukt”, kan Bernal lachen.

In het klassement heeft hij 2.24 minuut voorsprong op de nieuwe nummer twee Damiano Caruso. Hugh Carthy is derde op 3.40 minuut.