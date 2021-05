Egan Bernal eindwinnaar Giro d’Italia 2021: “Dit is heel erg speciaal”

Egan Bernal mag zich de eindwinnaar noemen van de Giro d’Italia 2021. De Colombiaan droeg sinds de negende etappe de roze trui en stond die daarna niet meer af. In de slottijdrit naar Milaan zette hij de puntjes op de i. “Ik was alleen maar aan het denken dat ik geen fouten moest maken”, lacht Bernal na zijn tijdrit.

“Ik was heel gefocust voor deze tijdrit. Waar ik kon, ging ik er echt voor, maar in de bochten heb ik geen enkel risico genomen”, vertelt de kopman van INEOS Grenadiers. “Eigenlijk is dit de eerste tijdrit waar ik echt van genoten heb. Ik ben altijd aan het afzien, maar vandaag was het speciaal met mijn coach in de auto. Dat was heel mooi.”

Op weg naar Milaan stond het zwart van de mensen. “Dat was heel erg speciaal. Ik zag heel veel Colombiaanse vlaggen en veel mensen die naar mij schreeuwden. Het moment dat ik mij realiseerde dat ik had gewonnen… Dat was ongelooflijk. Ik kan niet beschrijven wat ik nu voel”, reageert Bernal.

Na 21 dagen in de Giro d’Italia heeft Bernal een voorsprong opgebouwd van 1.29 minuut op Damiano Caruso. Simon Yates mocht als nummer drie mee het eindpodium op. De Brit keek na drie weken koers aan tegen een achterstand van 4.15 minuut.