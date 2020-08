Egan Bernal: “Dit is een zeer belangrijke overwinning” dinsdag 4 augustus 2020 om 19:24

Egan Bernal is de nieuwe eindwinnaar van La Route d’Occitanie. De Colombiaan eindigde als vierde in de slotetappe en bleef in het klassement zijn ploeggenoot Pavel Sivakov en Aleksandr Vlasov (Astana) voor. “Dit is een erg belangrijke zege in aanloop naar de Tour de France.”

Bernal greep maandag de macht in de koninginnenrit met aankomst op de Col de Beyrède, na een indrukwekkende vertoning van zijn ploeg Team Ineos. De 23-jarige Colombiaan was vandaag bij de les en finishte na een zeer lastige finale als vierde, op twee tellen van ritwinnaar Benoît Cosnefroy. “Ik voelde me erg goed en dat is een goed teken richting de Tour.”

“Ik ben heel erg blij met deze overwinning. Het is een belangrijke zege voor mezelf en de ploeg, zeker na een periode van lockdown. Ik geloof dat ik prima op schema lig voor de aankomende Tour.” Bernal kon in het zuiden van Frankrijk rekenen op een ijzersterke ploeg, met luxeknechten als Pavel Sivakov en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome.

Froome: “Een goede test richting de Tour”

Die laatste finishte geruisloos als 37e in het klassement, op bijna tien minuten van Bernal, maar was na afloop wel tevreden. “We kunnen wel spreken van een goede test. Ik heb mijn rol gespeeld in de bergen, toch voor het eerst dit seizoen”, aldus Froome, die in de koninginnenrit kilometerslang op kop reed voor de latere eindwinnaar Bernal.

Froome: “Het is echt geweldig om weer deel uit te maken van een ploeg en ook nog eens een fantastisch resultaat te boeken met Egan en Pavel, die ook nog eens als tweede finisht. Ik voel dat het een goede springplank is naar de Tour.” Froome, die volgend jaar zal uitkomen voor Israel Start-Up Nation, hoopt dit jaar een gooi te doen naar een vijfde Tourzege.

Emotioneel eerbetoon aan Nicolas Portal

Voor Bernal, Froome en alle andere renners van Team Ineos was het een emotionele middag, aangezien voor de start van de slotetappe een minuut werd geapplaudisseerd voor Nicolas Portal. De Franse ex-renner en ploegleider van Team Ineos werd in maart getroffen door een hartaanval en overleed op slechts 40-jarige leeftijd.

Zijn vrouw Magalie en kinderen Lenny (11) en Ainoa (7) waren aanwezig bij de start. “Het was fantastisch om de familie van Nicolas te zien”, aldus Froome. “Het is mooi dat we Nico hebben kunnen eren door een minuut te klappen. Het zijn emotionele dagen, aangezien ik vaak met hem in het zuiden van Frankrijk was om etappes te verkennen.”