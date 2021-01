Egan Bernal denkt ook voorzichtig aan Giro-debuut in 2021

Egan Bernal liet eind vorig jaar weten dat hij in 2021 mikt op een tweede eindzege in de Tour de France, maar de Colombiaan van INEOS Grenadiers sluit in gesprek met La Gazzetta dello Sport ook niet uit dat hij dit jaar zijn debuut zal maken in de Giro d’Italia.

“Ik bereid me voor op de Ronde van Frankrijk”, zo vertelde Bernal in december na het winnen van de prijs voor beste sportman van Zipaquirá. “Het is de belangrijkste wedstrijd ter wereld, dus ik zal er heel hard voor moeten trainen.” De 24-jarige renner heeft het nu met La Gazzetta dello Sport echter ook over de Ronde van Italië.

“Ik wil zeker een keer mijn debuut maken. De Giro is de eerste grote ronde op de kalender en is in mijn hoofd dan ook de eerste optie. Dat wil echter niet zeggen dat het allemaal al is geregeld. Ik moet het allemaal nog afstemmen met de ploeg. Het is ook nog te vroeg om het over plannen te hebben, gezien de coronacrisis.”

Bernal moest de Tour van 2020 na zestien etappes verlaten in verband met een rugblessure. De Colombiaan, die nog altijd herstellende is van zijn slepende blessure, hoopt dit seizoen sportieve revanche te nemen.