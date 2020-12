Egan Bernal mikt in 2021 op nieuwe Tourzege

Van steeds meer klassementsrenners wordt duidelijk op welke grote rondes ze zich volgend jaar zullen storten. Egan Bernal is in gesprek met Noticias Caracol de volgende die een tipje van de sluier oplicht. Hij mikt op een tweede eindzege in de Ronde van Frankrijk.

Bernal won in 2019 als eerste Colombiaan de Tour de France, maar dit jaar moest hij na zestien etappes de strijd staken in verband met een rugblessure. Het bleek gelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Bernal is volgend seizoen uit op sportieve revanche in de belangrijkste rittenkoers ter wereld.

“Ik bereid me voor op de Ronde van Frankrijk”, zegt hij na het winnen van de prijs voor beste sportman van Zipaquirá. “Het is de belangrijkste wedstrijd ter wereld, dus ik zal er heel hard voor moeten trainen. Ik kan al een paar dagen zonder pijn fietsen, maar het herstel zal nog even duren. In februari zijn de nationale kampioenschappen, daar hoop ik bij te kunnen zijn.”

Bernal debuteerde in 2018 in La Grande Boucle. Als meesterknecht van Geraint Thomas en Chris Froome werd hij vijftiende. Een jaar later schreef de renner van INEOS Grenadiers de wedstrijd op zijn naam. Afgelopen jaar zat een tweede eindzege er geen moment in. Hij won wel de Route d’Occitanie.