dinsdag 16 januari 2024 om 14:58

Egan Bernal deelt voorjaarsprogramma, maar nog geen keuze tussen Giro of Tour

Egan Bernal kent zijn programma voor de eerste koersmaanden. De Colombiaan van INEOS Grenadiers zal in eigen land beginnen aan zijn seizoen en rijdt daarna een stevig Europees programma. Of Bernal in 2024 zal deelnemen aan de Giro d’Italia of Tour de France, laat hij voorlopig nog in het midden.

Eerder werd al bekend dat de inmiddels 27-jarige Bernal zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024 zal wegtrappen voor eigen volk. De Tourwinnaar van 2019 maakt eerst zijn opwachting op het Colombiaans (weg)kampioenschap en rijdt daarna ook de Tour Colombia (6-11 februari). Dit belooft een bijzondere wedstrijd te worden voor Bernal, aangezien de vierde etappe van deze koers finisht in zijn geboorteplaats Zipaquirá.

Na een Colombiaanse seizoensstart vliegt Bernal naar Europa voor een blok aan wedstrijden. “Ik zal normaal gesproken meedoen aan O Gran Camiño, Strade Bianche, de Ronde van Catalonië, Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië”, laat hij weten in een interview met Revista Mundo Ciclistico. “Maar ik richt me eerst op de Tour Colombia. Ik wil daar al zeer goed voor de dag komen.”

Hoe zijn programma er zal uitzien voor de rest van het jaar, is momenteel nog niet volledig bekend. Zo weet Bernal nog niet of hij dit jaar weer eens aan de start zal verschijnen van de Giro d’Italia, of dat hij opnieuw zal deelnemen aan de Tour de France. Een beslissing hierover zal pas op een later moment worden genomen, laat de Colombiaan weten in de podcast The Geraint Thomas Cycling Club.

Vuelta a España

De ronderenner gaf vorig jaar wel aan dat hij in 2024 sowieso werk maakt van de laatste grote ronde van het seizoen: de Vuelta a España. De grote vraag is of Bernal – na enkele moeilijke jaren – weer zijn niveau van weleer kan behalen. Mocht hij erin slagen om de Vuelta te winnen, dan komt hij in een illuster rijtje met Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome. Deze renners wisten al de ’triple crown’ (winst in Giro, Tour en Vuelta) te voltooien.