maandag 6 november 2023 om 08:24

Egan Bernal durft weer te dromen van succes: “Wil laten zien dat mijn niveau gelijk is aan de toppers”

Men had het een kleine twee jaar geleden niet durven dromen. Egan Bernal wil zich aankomend seizoen wederom meten met de top van het wielrennen. De oud Giro- en Tourwinnaar liep in januari 2022 onder andere 20 breuken, waaronder zijn ruggengraat, dijbeen en knieschijf, en twee klaplongen op. Een lange revalidatie zowel op als naast de fiets moet in 2024 de Colombiaan weer naar de top brengen, vertelt de renner van INEOS Grenadiers aan Cyclingnews.

“Hoe ik dit heb overleefd is niet normaal, dus bovenal ben ik blij dat ik nog leef”, blikt Bernal terug op zijn tijd na de horrorcrash. “In de wielersport denken we er altijd aan om nummer één te zijn en de Tour de France te winnen, en dat deed ik ook vóór het ongeluk. Maar als je beseft dat je een normaal mens bent en je ervaart dat je in bed niet kunt bewegen… ik had geluk.”

Na een lange revalidatie maakte Bernal eind vorig jaar zijn rentree in het peloton. Het seizoen dat daarop volgde was er één van weinig uitschieters. Toch durft de 26-jarige klimgeit weer te dromen. Zijn deelname aan de Vuelta van dit jaar draagt daar aan bij. “In de Vuelta heb ik, ook al heb ik geen grote resultaten behaald, ervan kunnen genieten. Ik heb veel kunnen aanvallen en zat niet ver van de top af.”

Sterke mentaliteit

Waar droomt de Colombiaan dan het meeste van? De oud-winnaar van de Giro d’Italia en Tour de France zou maar al te graag de trilogie voltooien. “Als je hebt gevoeld wat het betekent om een ​​grote ronde te winnen, en dan slechts één race zoals de Vuelta ontbreekt… Dan denk ik dat ik daar weer kan zijn als ik de mentaliteit blijf hebben om weer een van de besten te worden. Voor mij, om echt gelukkig te zijn met mijn carrière, is het gewoon de Vuelta die ontbreekt.”

Daarvoor zal de klassementsman van INEOS Grenadiers zich moeten meten met de huidige toppers, zoals Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard. De Colombiaan wil graag bewijzen dat hij ook voor deze kanonnen een geduchte concurrent kan zijn. “Zij willen echt elke race winnen. Ze arriveren in goede vorm om te winnen, en daarvoor heb je sterk en hard werk nodig. Ik denk niet dat zij iets hebben wat ik niet heb, of andersom. Het zou mooi zijn om te zien hoe mijn niveau in een normale situatie met hen wordt vergeleken.”