Egan Bernal blikt vooruit op Monte Zoncolan: “Koude zal het nog zwaarder maken”

Op de dagelijkse persconferentie van de rozetruidrager werd met leider Egan Bernal uiteraard al vooruitgeblikt op de etappe van de Monte Zoncolan. “Ik ben er nog nooit geweest, maar dat het zware kost wordt, is duidelijk. Zeker in de laatste drie kilometer kunnen grote verschillen gemaakt worden.”

Met het oog op wat extra herstel voor de zware etappe van morgen, maakte Egan Bernal vóór ritwinnaar Nizzolo zijn opwachting op de persconferentie. De Colombiaan kreeg één vraagje over de rit van vandaag, maar de rest van de vragen gingen uiteraard over de rit van Cittadella naar de Monte Zoncolan.

“Vandaag was inderdaad een ideale rit om te herstellen”, aldus Bernal. “Dat hebben we dan ook gedaan. Maar morgen wordt het zware kost. Dat mijn voorsprong best groot is? Die is ruim, maar allesbehalve comfortabel met het oog op wat ons de resterende week in deze Giro d’Italia nog te wachten staat. Er moet nog zoveel geklommen worden. Er kan elke dag iets gebeuren. Het wordt een kwestie van kalm maar alert blijven. En zo weinig mogelijk fouten maken.”

Strava en Veloviewer

Dat hij de Monte Zoncolan niet kent, vertelde Bernal specifiek over de rit veertiende etappe. “Ik ben er nog nooit geweest. Uiteraard heb ik wel het profiel in het roadbook al bekeken. Het is een verschrikkelijke klim en zeker de laatste drie kilometer zijn loodzwaar. Als daar iemand zich goed voelt, kunnen er echt grote verschillen gemaakt worden. Ik voorspel dat ook de koude (de gevoelstemperatuur zou rond het vriespunt liggen, red.) zijn rol gaat spelen. Dat maakt de berg nog lastiger.”

Tot slot kreeg Bernal nog de vraag hoe je een klim als de Zoncolan bestudeert. “Er is niet alleen het roadbook, maar de voorbije dagen heb ik de klim ook al grondig verkend via Strava en Veloviewer. Daarnaast is er morgenochtend op de teambus nog een briefing. En onderweg heb ik uiteraard de steun van de sportdirecteur in de wagen.”