Egan Bernal blikt terug op bergrit: “Het was geen geplande aanval”

Egan Bernal staat er na zes dagen Giro d’Italia uitstekend voor in het algemeen klassement. De Colombiaanse klimmer maakte gisteren indruk in de bergetappe naar San Giacomo en wist aan de finish nog naar belangrijke bonificatieseconden te sprinten.

INEOS Grenadiers, de ploeg van Bernal, besloot gisteren vol door te trekken in de afzink van de Forca di Gualdo (de eerste klim van de dag) en wist het peloton volledig uit elkaar te rijden. Bernal: “Het was geen geplande aanval, maar ik reed op een gegeven moment in het wiel van ‘Pippo’ (Filippo Ganna, red.) en ik voelde dat we te maken hadden met wat wind.”

“Na overleg met mijn ploeggenoten besloten Pippo en de andere jongens volle bak door te trekken. Ze reden zich volledig leeg tot de slotklim. Aanvankelijk was het plan om geen tijd te verliezen en om conservatief te koersen, maar ik voelde me goed tijdens de etappe en er diende zich een moment aan om de wedstrijd in handen te nemen. Je moet je kansen grijpen.”

Goede uitkomst

Op de slotklim van San Giacomo besloot Bernal met nog enkele kilometers te gaan de forcing te voeren. De Tourwinnaar van 2019 wist een tik uit te delen aan meerdere concurrenten, maar de Colombiaan bleek niet in staat om de gevaarlijke Remco Evenepoel uit zijn wiel te rijden. “Door de tegenwind was het mogelijk om in de wielen wat energie te sparen”, aldus Bernal.

“Onze strategie was uiteindelijk niet helemaal succesvol, maar we kunnen wel spreken van een goede uitkomst. We hebben geen tijd verloren en ik ben er nog in geslaagd om wat seconden te pakken op bepaalde renners. Beetje bij beetje doen we goede zaken in deze Giro”, concludeert Bernal, die nu derde staat in het klassement, op zestien seconden van leider Attila Valter.