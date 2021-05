Egan Bernal behoudt de leiding: “Het was moeilijk om Caruso en Bardet te controleren”

Egan Bernal begint morgen aan de afsluitende tijdrit in Milaan met een voorsprong van 1 minuut en 59 seconden op Damiano Caruso, die vandaag de twintigste rit naar Alpe Motta won. “Ik ben blij met het resultaat”, zegt Bernal na afloop. “Ik denk dat we goed zijn omgegaan met de situatie.”

“De twee minuten voorsprong die ik heb zorgen ervoor dat ik morgen in een goede positie aan de tijdrit kan beginnen. Vandaag was het niet fijn om zo lange de tijd de nummer twee in het klassement voor me te hebben rijden, maar gelukkig had ik drie ploeggenoten bij me.”

“Ik heb hen zo verstandig mogelijk gebruikt, zodat ik zo fris mogelijk aan de voet van de slotklim kon komen. Dat is goed gelukt, maar alsnog was het moeilijk om Caruso en Romain Bardet echt te controleren”, blikt de leider terug.