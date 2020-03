EF Pro Cycling wil Italiaanse WorldTour-koersen overslaan

EF Pro Cycling heeft een officieel verzoek ingediend om niet deel te hoeven nemen aan Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Dat meldt The Wall Street Journal. De formatie roept het coronavirus in als aanleiding.

In een brief aan de UCI en organisator RCS vraagt Education First dat het gepardonneerd kan worden voor de drie koersen zonder een sanctie te krijgen. Als World Tour-ploeg is het in theorie immers verplicht deel te nemen aan World Tour-wedstrijden, een statuut dat alle drie de Italiaanse koersen hebben.

Btw. Yes, 180 degrees on my part. I listened. And learned. This isn’t about panic. This is about helping local medical efforts to slow spread. So they can keep up with demand. It’s not being afraid. It’s being responsible. https://t.co/KkFjEN3qji

— Jonathan Vaughters (@Vaughters) March 3, 2020