EF-ploegleider Matti Breschel: “Ik geloof dat Mikkel Honoré nog meer kan bereiken”

Vorige maand werd duidelijk dat Mikkel Honoré volgend jaar zal uitkomen voor EF Education-EasyPost. Zijn landgenoot Matti Breschel, tegenwoordig ploegleider bij de Amerikaanse formatie, verwacht veel van nieuwkomer Honoré. “We geloven dat hij inmiddels volwassen genoeg is om in bepaalde wedstrijden als kopman te fungeren”, citeert Feltet.dk.

De 25-jarige Honoré groeide bij zijn voormalige ploeg Quick-Step uit tot een belangrijke pion in de klassiekers en stond ook al vier keer aan de start van een grote ronde. Dit jaar mocht hij voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour de France. De Deense allrounder boekte vorig jaar zijn eerste twee profzeges: in de Settimana Coppi e Bartali en de Ronde van het Baskenland won hij een etappe.

Voorjaarsklassiekers

Breschel denkt echter dat Honoré in een nieuwe omgeving nog verder kan openbloeien. “Naar mijn mening heeft Mikkel de kwaliteiten om nog veel meer te bereiken, meer dan dat hij tot nu toe heeft gedaan in zijn carrière. We moeten nog kijken naar zijn programma voor 2023, maar ik kan al wel zeggen dat we hem zullen inzetten in de noordelijke klassiekers. Ik denk ook dat dit een belangrijke reden was waarom hij van team wilde veranderen.”

Ploegbaas Jonathan Vaughters noemde Honoré eerder al een waardevolle toevoeging voor de heuvelklassiekers en de grote rondes. “Hij heeft bewezen dat hij een luxeknecht is en als je naar zijn resultaten kijkt, klopt hij op de deur om zelf een grote zege te boeken”, aldus de Amerikaanse manager. “Hij heeft al een rit gewonnen in het Baskenland, dat is een van de zwaarste koersen op de kalender. We verwelkomen hem en hij mag laten zien wat hij kan. Mikkel is slim en doordacht en dat past precies bij ons.”