Mikkel Honoré na vertrek bij Quick-Step-Alpha Vinyl: “EF is een nieuwe start”

De transfer van Mikkel Honoré van Quick-Step-Alpha Vinyl naar EF Education-EasyPost is rond. Eerst meldde de Belgische ploeg dat de Deen na vier jaar mocht vertrekken, ondanks een doorlopend contract tot eind 2023. Niet veel later kwam de Amerikaanse formatie met de bevestiging dat Honoré zich aansluit bij EF Education-EasyPost. “Ik ben hier heel blij mee”, zegt de hoofdrolspeler.

“Het is een nieuwe start en een nieuw hoofdstuk voor mij. Ik kan niet wachten om het management, de renners en stafleden te leren kennen en om te beginnen”, aldus Honoré op de website van EF. “Ik kan op elk terrein uit de voeten en hopelijk kan ik goede moed en een goede sfeer bij de ploeg brengen.”

Honoré groeide bij Quick-Step uit tot een belangrijke pion in de klassiekers en stond ook al vier keer aan de start van een grote ronde. Dit jaar mocht hij voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour de France. De sterke Deen boekte vorig jaar zijn eerste twee profzeges: in de Settimana Coppi e Bartali en de Ronde van het Baskenland won hij een etappe.

“Ik houd van koersen en aanvallen, en ik kijk ernaar uit om nog meer kansen te krijgen bij EF Education-EasyPost. Ik ben blij dat ik naar koersen ga met het plan om te winnen. Ik weet dat ik het niveau en de kwaliteiten heb om te winnen, en we hebben ook een heel goede ploeg”, vertelt Honoré.

‘Hij klopt op de deur’

Ploegbaas Jonathan Vaughters noemt de 25-jarige Honoré een waardevolle toevoeging voor de heuvelklassiekers en de grote rondes. “Hij heeft bewezen dat hij een luxeknecht is en als je naar zijn resultaten kijkt, klopt hij op de deur van een grote zege voor hem zelf”, aldus de Amerikaanse manager. “Hij heeft al een rit gewonnen in het Baskenland, dat is een van de zwaarste koersen die er is. We verwelkomen hem en hij mag laten zien wat hij kan. Mikkel is slim en doordacht en dat past precies bij ons.”