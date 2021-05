EF Education-Nippo ziet Bernal domineren: “Maar we proberen onze kansen te grijpen”

Egan Bernal is de gedoodverfde favoriet om de Giro d’Italia te winnen, zeker na zijn demonstratie in de ingekorte Dolomietenrit naar Cortina d’Ampezzo. Toch weigert EF Education-Nippo, de ploeg van Hugh Carthy, de handdoek te gooien. “We blijven het proberen”, aldus ploegleider Charly Wegelius.

Ex-prof Wegelius zag Carthy gisteren opschuiven naar de derde plaats in het algemeen klassement. De Britse kopman van EF Education-Nippo bleek op de flanken van de Passo Giau niet in staat om de ontketende Egan Bernal te volgen, maar profiteerde wel optimaal van een mindere dag van Simon Yates. Carthy staat nu derde op 3:40 van Bernal.

Geen ideale etappe

“Het was geen ideale etappe voor Hugh, zeker ook omdat INEOS Grenadiers defensief koerste”, blikt Wegelius met Cyclingnews terug op etappe zestien naar Cortina d’Ampezzo. “Dat zagen we al in de etappe richting de Monte Zoncolan en dat was ook nu weer het geval. We moesten echt wel de wedstrijd maken en wisten zo Yates en enkele andere klassementsrenners te lossen.”

Wegelius zag ook gisteren weer een superieure Bernal. “Hij koerst op de toppen van zijn kunnen. Maandag deden we als ploeg echter goed mee en dat na het uitvallen van onze beste klimknechten”, doelt ploegleider Wegelius op Ruben Guerreiro en Jonathan Caicedo. “We zullen proberen om elke kans te grijpen tot het einde van deze Giro.”