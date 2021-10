EF Education-Nippo rekent op Valgren, Bissegger en Rutsch in Parijs-Roubaix

EF Education-Nippo heeft bekendgemaakt welke zeven renners zondag aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix. De ploeg rekent op onder anderen nummer drie van het WK Michael Valgren en de tempobeulen Stefan Bissegger en Jonas Rutsch. Sebastian Langeveld en Julius van den Berg staan ook twee Nederlanders aan het vertrek namens het Amerikaanse WorldTeam.

Valgren steekt in goede vorm. Afgelopen maand won de Deen zowel de Giro della Toscana als de Coppa Sabatini, waarna hij in de WK-wegkoers naar de derde plaats reed achter wereldkampioen Julian Alaphilippe en Dylan van Baarle. Het wordt pas zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix. Ook Jonas Rutsch debuteert in de kasseiklassieker, al reed hij als junior de koers al weleens. Dat hij over kasseien kan rijden, bewees hij twee jaar geleden wel door als belofte Gent-Wevelgem te winnen. Bissegger deed Parijs-Roubaix tweemaal als junior: in 2015 werd hij achtste, in 2016 was hij negende. Dit jaar ontwikkelde hij zich tot een van de beste tijdrijders van de wereld.

“De vraag zal zijn: hoe ver komen ze?”, zegt ploegleider Andreas Klier op de website van de ploeg van Jonathan Vaughters. De Duitse oud-prof reed de kasseikoers zelf dertien keer tijdens zijn carrière en weet dus waar hij het over heeft. “Zelfs als er nog maar vijf kasseistroken over zijn voor de finish, kun je nog makkelijk van de eerste plaats naar plek vijftien gaan als je geen kracht meer hebt.” Voor Mitchell Docker wordt het een bijzondere wedstrijd. Dokkerend over de kasseien rijdt hij zijn laatste koers uit zijn carrière. De Nederlanders Sebastian Langeveld en Julius van den Berg en de Nieuw-Zeelander Tom Scully maken de selectie compleet.

Selectie EF Education-Nippo voor Parijs-Roubaix (3 oktober)

Stefan Bissegger

Mitchell Docker

Sebastian Langeveld

Jonas Rutsch

Tom Scully

Michael Valgren

Julius van den Berg