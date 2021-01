EF Education-Nippo ook de komende seizoenen op fietsen van Cannondale

EF Education-Nippo en fietsconstructeur Cannondale hebben hun samenwerking verlengd tot eind 2023. Dat maakte het WorldTeam van ploegmanager Jonathan Vaughters bekend.

De samenwerking gaat terug tot 2015, toen – toen nog – Garmin Sharp fuseerde met het Italiaanse Cannondale Pro Cycling. Daarvoor reed de ploeg van Vaughters op fietsen van Cervélo. Sindsdien veranderde de ploeg meerdere keren van naam, maar de band met de fietsconstructeur bleef. In 2021 begint het WorldTeam van onder anderen Rigoberto Urán, Sebastian Langeveld en Alberto Bettiol voor het zevende seizoen op rij op materiaal van de Amerikaanse fabrikant.

“In de kern gaat de relatie met Cannondale over evolutie en revolutie”, laat manager Vaughters in een persbericht weten. “We willen vooruitgang boeken, zowel op de weg als daarbuiten. En ook willen we de grenzen van onze sport blijven verleggen. We willen met Cannondale samenwerken om de schoonheid van de topsport te benadrukken, maar ook om de sport overal toegankelijker te maken. We willen dat meer mensen met een glimlach op hun gezicht fietsen.”