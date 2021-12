EF Education-Nippo neemt conti-ploeg over als officieel opleidingsteam

EF Education-Nippo heeft het continentale Nippo-Provence-PTS overgenomen als zijn officiële opleidingsploeg. De naam van die ploeg wordt komend seizoen dan ook EF Education-Nippo Development Team. Door deze stap mogen renners uit de opleidingsploeg in .1-wedstrijden en koersen uit de ProSeries meedoen met het WorldTeam.

Jonathan Vaughters, ploegmanager van EF Education-Nippo, is enthousiast. “Ik denk dat het heel belangrijk is voor renners om een ploeg te hebben waar ze kunnen leren, maar waar ze niet gelijk tot over hun oren in zitten”, laat hij weten in een bericht op de website van de ploeg. “Omdat we renners van de ene ploeg naar de andere kunnen overplaatsen, kunnen we de opleidingsploeg echte ervaring bijbrengen, zowel op de weg als aan de eettafel.”

“Het is belangrijk dat de ploeg zich richt op de ontwikkeling van atleten uit landen die niet bekend staan als wielerlanden. Het biedt renners een geweldige kans om opgemerkt te worden, en het stelt ons in staat talent te spotten dat misschien over het hoofd is gezien”, gaat Vaughters verder. “De educatieve en mentorale componenten zijn erg belangrijk voor ons. We zijn jaren geleden als een opleidingsploeg begonnen, dus het is leuk om weer deel uit te maken van dit wielerniveau.”

Op dit moment telt de ploeg vijftien renners uit zeven verschillende landen. De ploeg zal opereren als een Amerikaanse continentale ploeg. Jonathan Bögli, Fabio Christen, Masahiro Ishigami, Luca Jenni, Kevin Kuhn, Hijiri Oda, Atsushi Oka en Szymon Tracz maken mee de stap. Welay Berehe, Trym Brennsæter, Yusuke Kadota, Yugi Tsuda, Ethan Villaneda en Oliver Wulff Frederiksen, die ook al goede resultaten in het baanwielrennen haalde, zijn de nieuwkomers in het team.

Selectie EF Education-Nippo Development Team voor 2022

Welay Berehe

Jonathan Bögli

Trym Brennsæter

Fabio Christen

Masahiro Ishigami

Luca Jenni

Yusuke Kadota

Kevin Kuhn

Hijiri Oda

Atsushi Oka

Felix Stehli

Szymon Tracz

Yugi Tsuda

Ethan Villaneda

Oliver Wulff Frederiksen