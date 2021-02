EF Education-Nippo met drie Nederlanders naar Openingsweekend

Sebastian Langeveld, Moreno Hofland en Julius van den Berg: de selectie van EF Education-Nippo voor Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne kleurt Nederlands. Met Langeveld beschikt de Amerikaanse WorldTour-ploeg over een ex-winnaar van de Omloop.

De inmiddels 36-jarige Langeveld gaat zaterdag voor de elfde keer van start in Omloop Het Nieuwsblad. In 2011 kwam de klassiekerrenner als eerste over de streep in Gent. Langeveld wist toen na een verregende en loodzware editie af te rekenen met Juan Antonio Flecha.

Langeveld kan in de Omloop en Kuurne dus rekenen op steun van twee landgenoten, met Hofland en Van den Berg. Ook Jens Keukeleire, Mitchell Docker, Jonas Rutsch en Tom Scully zijn geselecteerd. Alberto Bettiol is er niet bij. De Italiaan koerst dit weekend in Frankrijk.

Selectie EF Education-Nippo voor Vlaamse Openingsweekend (27-28 februari)

Mitchell Docker

Moreno Hofland

Jens Keukeleire

Sebastian Langeveld

Jonas Rutsch

Tom Scully

Julius van den Berg