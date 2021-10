EF Education-Nippo bevestigt komst Ben Healy

EF Education-Nippo heeft zich voor de komende twee seizoenen verzekerd van de kwaliteiten van Ben Healy. Het was al geen geheim meer dat de 21-jarige Ierse renner naar de Amerikaanse ploeg zou trekken, maar het team heeft zijn komst nu ook officieel bevestigd.

Healy, dit seizoen koersend voor Trinity Racing, schreef in juni de slotetappe van de Giro d’Italia voor beloften op zijn naam. Vorig jaar werd hij als tweedejaars belofte Iers elite-kampioen in de wegwedstrijd. Ook won hij als belofte etappes in de Tour de l’Avenir en de Ronde de l’Isard. De Ierse renner besefte evenwel dat de stap naar de WorldTour enorm zou zijn, maar is er zeker van dat EF Education-Nippo de juiste ploeg is om hem bij deze stap te helpen.

“Toen ik met de ploeg begon te praten, was het duidelijk dat de ploeg een plan voor me had”, liet Healy via zijn nieuwe team weten in een perscommuniqué. “Dat betekende heel veel voor me. Het was niet gewoon: ‘Ja, hij heeft een paar goede resultaten behaald, dan kan ik hem net zo goed gewoon contracteren.’ Er werd over nagedacht hoe ik in de ploeg zou passen”, verklaart de Ierse renner zijn keuze voor de Amerikaanse ploeg.

Ontsnappingen

Volgens ploegmanager Jonathan Vaughters beschikt Healy over kwaliteiten die niet veel renners beschikken. “Zijn kwaliteiten zijn dat hij weet hoe hij in ontsnappingen kan komen die het halen tot de streep, en hij weet hoe hij uit die ontsnappingen kan winnen als hij er eenmaal in zit. Dat is de kwaliteit die Ben keer op keer heeft laten zien in de koersen bij de beloften”, aldus Vaughters, die voor volgend jaar ook Esteban Chaves, Merhawi Kudus, Odd Eiking en Owain Doull aankondigde.