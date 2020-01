EF Education First met Halvorsen en Powless naar Tour Down Under donderdag 16 januari 2020 om 14:28

EF Education First heeft zijn huiswerk klaar voor de aankomende Tour Down Under (21-26 januari). De Amerikaanse WorldTour-ploeg rekent in Australië op de sprintbenen van Kristoffer Halvorsen en de klimkuiten van Neilson Powless en Lachlan Morton.

Voor Halvorsen is het zijn eerste wedstrijd voor EF Education First, na zijn winterse overgang van Team Ineos. De 23-jarige Noor – vier jaar geleden nog wereldkampioen bij de beloften – kan rekenen op een heuse sprinttrein, met locomotieven als Jens Keukeleire, Jonas Rutsch, Mitchell Docker en Tom Scully.

Voor Keukeleire en de jonge Duitse neoprof Rutsch betekent het eveneens hun debuut voor de Amerikaanse formatie. “Het doel is om een etappe te winnen”, zo vertelt Halvorsen in een perscommuniqué. “Ik won nog nooit op WorldTour-niveau, maar ik hoop op een zege in de Tour Down Under.”

EF Education First hoopt met Powless een goed klassement te rijden. Voor de 23-jarige Amerikaan is de Tour Down Under een bijzondere wedstrijd, wetende dat het zijn eerste koers is voor de zuurstokroze formatie. “Ik hoop dat het harde trainen zijn vruchten afwerpt”, aldus de oud-renner van Jumbo-Visma.

Selectie EF Education First voor Tour Down Under

Mitchell Docker

Kristoffer Halvorsen

Jens Keukeleire

Lachlan Morton

Neilson Powless

Jonas Rutsch

Tom Scully