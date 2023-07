EF Education-EasyPost versterkt zich met Ierse klimbelofte Darren Rafferty

Darren Rafferty mag zich vanaf volgend jaar beroepswielrenner noemen. De 20-jarige Ier, die afgelopen zondag de Giro Valle d’Aosta-Mont Blanc op zijn naam wist te schrijven, heeft vandaag een tweejarig contract getekend bij EF Education-EasyPost.

Rafferty stond al langere tijd te boek als een beloftevolle coureur, maar wist zich dit seizoen helemaal in de kijker te rijden. Vorig jaar won hij met de Strade Bianche di Romagna al een prestigieuze beloftenkoers, maar afgelopen weekend deed hij er nog een schepje bovenop met eindwinst in de hoog aangeschreven U23-koers Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc.

Rafferty was eerder dit jaar ook al tweede in de Giro Next Gen en vijfde in de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik en de Giro del Belvedere. Dit is ook EF Education-EasyPost niet ontgaan en de Amerikaanse formatie is erin geslaagd om de jonge Ier aan te trekken. “We hadden vorig jaar al wat contact met Darren, maar in het voorjaar werd het echt serieus”, schetst Jonathan Vaughters, de teammanager van de Amerikaanse formatie.

“Zijn fysiologische waarden waren ongelofelijk goed, maar zijn resultaten waren toen nog niet geweldig. Wat bleek: de wedstrijden bleken gewoon niet zwaar genoeg voor Darren. Dat bleek wel toen we hem in de Giro Next Gen de Passo dello Stelvio zagen oprijden. Het is super om hem nu aan boord te hebben. En het blijft niet bij Darren: we zullen nog meer talentvolle renners aankondigen.”

‘Perfect match’

Rafferty zelf is in de wolken, nu hij zijn eerste profcontract heeft getekend. “Ik kan niet geloven dat het echt gaat gebeuren. Het is moeilijk om onder woorden te brengen. Het is iets waar je zó lang voor hebt gewerkt. Ik besloot drie jaar geleden naar Frankrijk te verhuizen, met de droom om profwielrenner te worden. In 2024 is het dan zover. Het is ongelofelijk! Ik denk dat ik bij deze ploeg de beste kansen zal krijgen. Er hangt een fijne sfeer en de renners koersen er aanvallend. Dat is echt mijn stijl.”