Deelnemers Kuurne-Brussel-Kuurne 2023

Het Vlaamse Openingsweekend is een traditie in het wielrennen. Zaterdag is de Omloop het Nieuwsblad en de zondag erna staat Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma. Een klassieker die meer gemaakt is voor de sprinters, maar een spurt is geen zekerheid in Kuurne. Dit zijn de deelnemers van Kuurne-Brussel-Kuurne 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

SOUDAL-QUICK-STEP

JUMBO-VISMA

TREK-SEGAFREDO

BORA-HANSGROHE

TEAM ARKEA-SAMSIC

AG2R CITROEN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

ALPECIN-DECEUNINCK

GROUPAMA-FDJ

UAE TEAM EMIRATES

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

TEAM DSM

INEOS GRENADIERS

LOTTO DSTNY

COFIDIS

TOTALENERGIES

TEAM JAYCO-ALULA

MOVISTAR TEAM

TEAM FLANDERS-BALOISE

ISRAEL-PREMIER TECH

UNO-X PRO CYCLING TEAM

BINGOAL WB

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

HUMAN POWERED HEALTH

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.