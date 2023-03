EF Education-EasyPost met outsiders in Ronde van Vlaanderen: “Mogen ambitie hebben”

EF Education-EasyPost heeft drie outsiders in de selectie voor de Ronde van Vlaanderen. Oud-winnaar Alberto Bettiol wordt geflankeerd door Neilson Powless, de nummer drie van Dwars door Vlaanderen, en Mikkel Honoré.

Powless noemde zichzelf na zijn podiumplaats in Dwars door Vlaanderen al een dark horse voor de Ronde. “Die derde plek bevestigde de ambities die ik had na Roubaix-etappe sinds de Tour de France van vorig jaar”, zegt de Amerikaan. “Ik voelde mij sterk op de kasseien en kon veel kracht leveren. Het voelde heel solide, dus ik hoop dat ik zondag ook van voren kan meedoen. Ik kijk ernaar uit om een nieuwe stap te maken.”

Ploegleider van dienst bij EF Education-EasyPost is de Nederlandse oud-klassiekerspecialist Sebastian Langeveld. “Neilson is in staat om het heel goed te doen in Vlaanderen, maar het is zijn eerste keer en het is zaak om niet te koersen op adrenaline. Hij moet zijn eigen wedstrijd rijden, maar er ook van genieten en het zien als een normale koers, ook al is dat het niet”, aldus Langeveld.

“Hij reed in the picture in Dwars door Vlaanderen en dus mogen we ambitie hebben”, vindt de ploegleider. “Niet alleen met Neilson, maar ook met Mikkel Honoré, die ook goed reed woensdag. Alberto Bettiol is een klassiekerspecialist, maar hij had een paar problemen met zijn knie. Hopelijk is hij weer terug en kan hij een rol spelen op zondag.”

