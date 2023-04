EF Education-EasyPost met Denen Valgren en Honoré in Brabantse Pijl

Michael Valgren zal komende woensdag voor het eerst sinds lange tijd weer een belangrijke klassieker betwisten. De Deen maakt deel uit van de selectie van EF Education-EasyPost voor de Brabantse Pijl. Valgren zal aan de zijde koersen van (onder meer) zijn landgenoot Mikkel Honoré.

Valgren heeft een zeer moeilijke periode achter de rug. Het was lange tijd onzeker wanneer hij weer in koers kon uitkomen na een zware valpartij in juni 2022 waarbij hij een ontwrichte heup, gebroken bekken en een knieblessure opliep. De Deen, winnaar van Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race, kon eerder deze maand eindelijk weer een rugnummer opspelden voor de Région Pays de la Loire Tour.

De 31-jarige Valgren wist de Franse rittenkoers zonder problemen uit te rijden en eindigde niet onverdienstelijk als 33ste in het eindklassement. De klassiekercoureur krijgt van zijn werkgever echter de tijd om volledig te herstellen. Mede daardoor staat hij bij het continentale team van EF Education-Nippo Development onder contract. Hij kan in dat geval altijd de stap maken naar het WorldTeam, en volgens UCI-regels ook ingezet worden bij het WorldTeam in koersen van .1- of .Pro-niveau.

EF Education-EasyPost rekent woensdag in de Brabantse Pijl ook op Mikkel Honoré, Simon Carr, Andrea Piccolo, Sean Quinn en Ben Healy. Die laatste is, gezien zijn recente uitslagen, een zeer gevaarlijke klant voor de overwinning. Healy won onlangs nog de GP Industria & Artigianato, maar was ook derde in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en vijfde in de Région Pays de la Loire Tour.

Selectie EF Education-EasyPost voor Brabantse Pijl 2023 (woensdag 12 april)

Simon Carr

Ben Healy

Mikkel Honoré

Andrea Piccolo

Sean Quinn

Michael Valgren