EF Education-EasyPost met Bettiol, Cort en Powless in Milaan-San Remo

EF Education-EasyPost trekt met een – op papier – sterke ploeg naar Italië voor Milaan-San Remo. Met Magnus Cort, Alberto Bettiol, Neilson Powless en Mikkel Honoré heeft de ploeg meerdere kaarten om mee te spelen.

EF Education-EasyPost koerst dit seizoen als herboren. De formatie van Jonathan Vaughters wist dit jaar al tien wedstrijden te winnen. Zo won Magnus Cort twee etappes in de Volta ao Algarve en de sterke en snelle Deen is daarom een gevaarlijke klant voor aankomende zaterdag. De 30-jarige Cort was in 2018 al eens achtste in Milaan-San Remo, eindigde in 2017 en 2019 bij de eerste twintig en heeft na een zware koers een formidabel wapen in huis: zijn sprint.

Verder is het uitkijken naar Alberto Bettiol, die wellicht iets kan ondernemen op de Cipressa of de Poggio. De immer onberekenbare Italiaan won dit seizoen de proloog van de Tour Down Under, maar is sindsdien wel op zoek naar zijn beste vorm. Bettiol kende geen ideale aanloop naar de eerste monumentale klassieker van het seizoen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 kwam namelijk ten val in Strade Bianche en moest daarop passen voor Tirreno-Adriatico.

Met Mikkel Honoré en Neilson Powless heeft de ploeg nog twee interessante renners in de gelederen. Honoré liet zich in de voorbije Tirreno-Adriatico van zijn aanvallende kant zien en kan wellicht anticiperen in de finale van Milaan-San Remo. Dit lijkt ook het beproefde recept voor Powless. De Amerikaanse allrounder is bezig aan een uitstekend voorjaar: hij won al de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges en werd onlangs zesde in Parijs-Nice.

Powless droomt van een knalprestatie in San Remo. “Dit is het jaar om voor de overwinning te gaan. Ik hoop dat ik de beste renners kan volgen op de Poggio en dan hebben we ook Alberto en Magnus nog die sneller zijn aan de finish. Als de groep groter blijft, zal ik hen helpen voor de sprint.” De Zwitserse hardrijder Stefan Bissegger, de Duitse aanvaller Jonas Rutsch en de Pool Łukasz Wiśniowski vervolledigen de selectie.

