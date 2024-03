dinsdag 26 maart 2024 om 11:01

‘Jasper Philipsen wil contract tekenen tot eind 2028, vier ploegen in de race’

Jasper Philipsen, die een aflopend contract heeft bij Alpecin-Deceuninck, hoopt ergens een vierjarig contract te tekenen. Dat schrijft Global Cycling Network (GCN). De winnaar van Milaan-San Remo kan rekenen op de interesse van BORA-hansgrohe, UAE Emirates en Tudor Pro Cycling en zijn huidige werkgever Alpecin-Deceuninck, aldus het Engelstalige wielermedium.

Een van de redenen dat Philipsen zich aan een ploeg wil verbinden tot eind 2028, is volgens GCN dat het WK dat jaar plaatsvindt in Abu Dhabi. Daar zou hij als sprinter een kans maken op de wereldtitel. Als eigenaar van de regenboogtrui, zou hij vervolgens nog ergens een dik contract kunnen tekenen, luidt de redenering.

GCN meldde gisteren overigens ook dat met EF Education-EasyPost een vijfde ploeg hengelde naar de diensten van Philipsen, maar liet niet veel later weten dat de Amerikaanse ploeg zich alweer terug had getrokken uit de strijd om de handtekening van de Belg. Ook Soudal Quick-Step, waar Philipsen eerder ook aan gelinkt werd, is momenteel niet in de race om de 26-jarige renner in te lijven.

Besluit na Roubaix

Alex Carera, de nieuwe manager van Philipsen, wilde niet aan GCN bevestigen welke ploegen Philipsen in willen lijven. Wel zei hij dat ‘veel teams, veel grote teams’ geïnteresseerd zijn in de Belg. “Maar we nemen pas een besluit na Parijs-Roubaix. Op dit moment wil hij zich focussen op zijn koersen. Hij heeft veel grote doelen de komende twee weken.”