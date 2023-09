woensdag 27 september 2023 om 08:05

EF Education-EasyPost heerst in Tour de Langkawi: Simon Carr wint koninginnenrit

EF Education-EasyPost heeft de macht gegrepen in de vijfde etappe van de Tour de Langkawi. Simon Carr bleek in de koninginnenrit naar Genting Highlands over de sterkste klimbenen te beschikken en kwam solo over de finish, voor zijn Ecuadoraanse ploeggenoot Jefferson Alexander Cepeda. Carr is tevens de nieuwe leider.

De Tour de Langkawi was in de eerste vier dagen nog een sprintersparadijs, maar vandaag zouden de maskers afvallen en was het erop of eronder voor de renners met klassementsambities. De vijfde etappe, met start in het kleine stadje Slim River en finish in luxeresort Genting Highlands, kon namelijk worden bestempeld als de koninginnenrit van deze ronde. De renners finishten vandaag na een beklimming van 8,8 kilometer aan 8,6%.

Meerdere renners lieten zich niet afschrikken door het parcours en gingen al vroeg in de aanval, al had het peloton geen trek om de hele dag achter een vroege vlucht aan te rijden. Een eerste vluchtpoging van onder meer Davide Gabburo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en Muhmmad Ridwan (Nusantara Cycling Team) werd al vrij snel weer in de kiem gesmoord. Zeven andere renners hadden niet veel later meer ‘geluk’.

Zeven renners krijgen wél een vrijgeleide

Een ploeggenoot van Gabburo, Manuele Tarozzi, Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling), Gijs Van Hoecke (Human Powered Health), Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), Alessandro Iacchi (Team Corratec-Selle Italia), Maris Bogdanovics (Hengxiang Cycling Team) en Joshua Pascual (7 Eleven Cliqq-Air21 by Road Bike Philippines) kregen wel een vrijgeleide en reden een maximale voorsprong bijeen van vier minuten.

Dit bleek echter niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton. Pellaud begon – als laatste overlever van de vroege vlucht – nog wel met voorsprong aan de bijna negen kilometer lange slotklim, maar de Zwitserse rasaanvaller werd ook weer opgeslokt. De favorieten voor de eindzege hadden het laatste woord. Met nog zes kilometer te klimmen, besloot Jeffeseron Alexander Cepeda de knuppel in het hoenderhok te gooien.

1-2 voor EF Education-EasyPost

De 25-jarige klimmer uit Ecuador reed weg uit de eerste elitegroep, maar kreeg nog wel het gezelschap van één renner: zijn ploeggenoot Simon Carr. De eveneens 25-jarige Brit met Franse roots sprong naar het wiel van Cepeda en trok niet veel later alleen verder richting de finish. Carr bleek duidelijk de sterkste in de laatste klimmende kilometers en kwam met meer dan een halve minuut voorsprong als eerste over de finish.

Cepeda wist nog uit de greep te blijven van de eerste achtervolgers en kwam zo als tweede binnen, en maakte hiermee het feestje van EF Education-EasyPost compleet. De Spanjaard Pablo Castrillo van Equipo Kern Pharma finishte als derde, voor zijn landgenoot Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en de Kazach Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan).

Met Adne van Engelen eindigde er ook een Nederlander in de top-10. De 30-jarige globetrotter, uitkomend voor Roojai Online Insurance, werd zevende. Dit is ook de positie die hij momenteel bekleedt in het algemeen klassement.