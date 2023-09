woensdag 13 september 2023 om 19:08

EF Education-EasyPost haalt talentvolle Jack Rootkin-Gray naar WorldTour

Jack Rootkin-Gray maakt volgend jaar zijn debuut op het hoogste niveau. De 20-jarige Brit debuteert in 2024 bij EF Education-EasyPost bij een WorldTeam. Als neoprof tekent Rootkin-Gray een contract voor minimaal twee jaar bij het Amerikaanse team van manager Jonathan Vaughters.

Niet alleen EF Education-EasyPost was geïnteresseerd in de talentvolle Brit. WielerFlits wist eerder te melden dat ook het ambitieuze Tour de Tietema-Unibet een contract had klaarliggen voor Rootkin-Gray. Toch kiest hij voor EF. “Ik ben een echte denker. Ik houd van ontsnappingen en vind de klassiekers leuk vanwege de finesse. De monumenten en kampioenschappen zijn het leukst om te zien, en hopelijk om te rijden”, vertelt hij.

Rootkin-Gray is bezig aan een sterk seizoen namens het continentale team Saint Piran. Hij werd onder meer vierde in Olympia’s Tour, derde in de Sundvolden GP, won de Ringerike GP en de lastige, heuvelachtige slotrit in de Vredeskoers U23. In Kreiz Breizh veroverde hij door een tweede plek in de voorlaatste etappe de leiderstrui, maar verloor hij die een dag later aan Hartthijs de Vries. Rootkin-Gray bekroonde zijn seizoen op het WK in Glasgow door vierde te worden bij de beloften.

Ploegbaas Vaughters heeft hoge verwachtingen van de Brit. “Hij is een dappere en slimme renner, hoewel hij nog wel heel jong is. Hij is veel wijzer dan hoe oud hij is. Hij zal een waardevol lid worden van onze klassiekerploeg”, aldus de EF-baas.