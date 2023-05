Eerste zege van seizoen voor Pascal Ackermann in Giro: “Ik ben eindelijk terug”

Pascal Ackermann kroonde zich vandaag tot ritwinnaar in de elfde etappe van de Giro d’Italia. De renner van UAE Emirates klopte in Tortona Jonathan Milan en Mark Cavendish in een massasprint. “Dit is een heel speciale zege voor mij.”

Voor Ackermann was het nog maar zijn eerste zege van het seizoen. “Ik ben eindelijk terug. Dit is heel speciaal voor mij. Ik voelde me eigenlijk heel goed de laatste dagen, maar ik kon het nooit tonen. Nu was het de eerste keer dat iemand me in goede positie kon brengen”, doelde de Duitser in het flashinterview op het werk van ploegmaat Ryan Gibbons.

De sprint zelf was ontzettend spannend. Ackermann kwam uit de slipstream van Cavendish, maar moest in de laatste meters nog de snelle Milan afhouden. “We hadden wind mee in de laatste rechte lijn, dus als je van achteren kwam, kon je heel snel komen. Ik ben zelf blij dat Cavendish heel sterk was, hij gaf eigenlijk een heel goede lead-out voor mij.”

Gibbons: “Dit maakt heel veel goed”

Ploeggenoot Gibbons vertelde bij Eurosport nog even wat dit betekent voor Ackermann: “Ackermann laat in deze Giro zien dat hij heel sterk is. Vandaag reden we allemaal voor hem. We zijn heel blij met deze zege in een zware Giro. Dit maakt heel veel goed.”