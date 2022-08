Eerste WorldTour-zege voor Meintjes: “Dit is heel speciaal”

Louis Meintjes heeft voor het eerst in zijn carrière een overwinning geboekt in de WorldTour. De klimmer uit Zuid-Afrika bezorgde Intermarché-Wanty-Gobert een ritzege in de Vuelta a España op de loeisteile klim naar Les Praeres. “Dit is heel speciaal. Het zal nog wat tijd kosten om dit te laten bezinken”, vertelt hij na afloop.

“Het is voor mij de eerste keer op het hoogste podium in een WorldTour-wedstrijd. Dat was een van mijn doelen in mijn loopbaan”, aldus Meintjes, die het na enkele teleurstellende bergetappes over een andere boeg gooide. “De laatste dagen kon ik in de bergen de klassementsrenners niet volgen. Dus als dat niet gaat, dan moet ik maar via de aanval proberen. Dat ging goed.”

Het plan van Intermarché-Wanty-Gobert was om Meintjes mee in de vlucht te krijgen. “De ploeg controleerde de koers. Daarna probeerde ik het één keer en zat ik meteen mee”, beschrijft hij. “Ik was er niet echt van overtuigd dat ik zou winnen op de slotklim. Het was zware dag en ik moest iets meer werk doen in de kopgroep. Daarom was ik niet zeker of ik de beste benen had. Die slotklim was echt heel zwaar. Het ging niet om aanvallen, want het was gewoon een tijdrit tot de finish.”

Meintjes kwam uiteindelijk solo over de finish, voor de Italianen Samuele Battistella en Edoardo Zambanini.