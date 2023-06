Eerste WorldTour-podium voor Tesfatsion: “Dit is een goed resultaat”

Natnael Tesfation snelde vandaag in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné naar zijn eerste top 3-notering in een WorldTour-koers. De snelle Eritreeër van Trek-Segafredo moest in de sprint alleen zijn meerdere erkennen in Julian Alaphilippe en Richard Carapaz.

Voor Tesfatsion is zijn eerste podium in een WorldTour-koers toch een kleine mijlpaal. “Ik voelde me vandaag goed. Ik wilde eigenlijk niet al te veel risico’s nemen in de sprint. Op een gegeven moment vroeg ik toch aan mijn ploeggenoten of ik vandaag mocht sprinten. Ik zag dat de andere renners erg moe waren”, liet hij na afloop weten aan Cycling Pro Net.

“Het ging de hele dag op en af. Het was een lastig parcours en daardoor waren de pure sprinters te moe om mee te doen. Alaphilippe was wel erg snel in de sprint. Dit is geen slecht resultaat. Het is zelfs een goede uitslag. Ik reed een goede sprint.”

Tesfatsion is bezig aan zijn eerste maanden in dienst van Trek-Segafredo, maar reed al naar enkele mooie ereplaatsen. “Als ik me goed voel, doe ik overal mee. Ook op heuvelachtige parcoursen. Ik geloof in mezelf.”