Eerste serieuze trainingsweek voor herstellende Egan Bernal

Egan Bernal mag zich, meer dan twee maanden na zijn zware ongeval, weer wielrenner noemen. De Colombiaan heeft zijn eerste trainingsweek er namelijk opzitten. De winnaar van de laatste Giro d’Italia reed in een week tijd bijna 600 kilometer.

De 25-jarige renner van INEOS Grenadiers deelde een week geleden op social media foto’s waarop te zien is dat hij in de buurt van de Colombiaanse hoofdstad Bogota een tocht op zijn racefiets aan het maken is. We zijn nu een week verder en Bernal heeft alweer 584 extra kilometers in de benen. De klimmer zat in totaal 23 uur op de fiets en moest onderweg 4.000 hoogtemeters overwinnen.

Voor profwielrenners is 600 kilometer in een week tijd niet veel, maar voor Bernal is het wel zijn eerste serieuze trainingsweek sinds zijn zware ongeval in januari. Bernal botste op 24 januari tegen een stilstaande bus en raakte daarbij zwaargewond. Sindsdien onderging hij diverse operaties, maar langzaam maar zeker gaat het dus steeds beter. Na drie weken maakte hij alweer zijn eerste fietsbewegingen op een hometrainer.

Bernal hoopt dit jaar nog in actie te komen namens INEOS Grenadiers, maar probeert tegelijkertijd de verwachtingen te temperen. Hij zal dit jaar sowieso geen grote ronde betwisten. “Om aan dit soort races deel te nemen, kun je niet improviseren”, vertelde hij op een persconferentie. “De Vuelta zou te veel zijn. Ik ben er duidelijk niet klaar voor om daar te rijden en het zou te veel van mijn lichaam vragen.”

584 km ✔️

23 horas ✔️

4.000 mtrs de ascenso ✔️

Primera semana de entrenamiento 👊🏽 pic.twitter.com/hMgz3UcpdU — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 4, 2022